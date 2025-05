I luoghi da consolare per raccontare la Resistenza al via gli itinerari guidati con l' Anpi

Stazione ferroviaria, Carceri di via Spalato, piazza Primo Maggio, casa di Cecilia Deganutti in via Girardini, Monumento alla Resistenza e Loggia del Lionello per raccontare la storia della Resistenza di Udine in un percorso di sei appuntamenti guidati, in cui passato e presente si intrecciano.

Gli 80 luoghi di Milano che celebrano la memoria della Resistenza: la mappa - Ottanta luoghi della città, uno per ogni anno trascorso dal 25 Aprile 1945, il giorno della Liberazione di Milano e dell'Italia dall'occupazione nazifascista, il giorno della fine della guerra. Una mappa della città attraverso i luoghi della Resistenza. Mercoledì nella sella Sala Alessi di... 🔗milanotoday.it

Studenti raccolgono in una mappa i luoghi della Resistenza di Verona - Il terzo e ultimo viaggio storico promosso dal Comune di Verona in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione è stato illustrato ieri mattina, 23 aprile, dall'assessore alla memoria storica Jacopo Buffolo, con la presentazione itinerante della mappa "I luoghi della Resistenza. La Città... 🔗veronasera.it

L’intera Linea Gotica in bicicletta. Studenti nei luoghi della Resistenza - Una sfida educativa e sportiva per non dimenticare. E’ questo l’obiettivo del progetto “Sulle ruote della liberazione”, che proprio in occasione dell’80° anniversario della liberazione, porterà 10 studenti delle scuole superiori della provincia di Pesaro e Urbino a ripercorrere in bici l’intera Linea Gotica da Marina di Massa (Toscana) a Pesaro (Marche). Un’avventura in bicicletta alla scoperta dei luoghi della Resistenza e delle radici della Costituzione italiana promossa dall’Arci di Pesaro Urbino e dall’istituto tecnico e professionale “Bramante Genga” e sostenuto da Bcc Pesaro, T41b, ... 🔗lanazione.it

