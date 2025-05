I lavoratori over 50 sono raddoppiati in vent' anni in Italia

vent'anni la quota di over 50 è raddoppiata. Secondo il demografo Alessandro Rosina per attirare donne e giovani occorre “ripensare all'organizzazione del lavoro” 🔗 Wired.it - I lavoratori over 50 sono raddoppiati in vent'anni in Italia Inla quota di50 è raddoppiata. Secondo il demografo Alessandro Rosina per attirare donne e giovani occorre “ripensare all'organizzazione del lavoro” 🔗 Wired.it

Lavoro, Cnel: over 50 trainano l’occupazione, rapporti stabili +3,3% - Nel 2024 l`occupazione è aumentata di 352mila unità, trainata dagli over 50 e dalla crescita dei dipendenti a tempo indeterminato ... 🔗ildiariodellavoro.it

Non è un lavoro per giovani: in Italia cresce l’occupazione grazie agli over 50 - A febbraio 2025, infatti, gli occupati in Italia sono cresciuti di 47mila unità ... emerge chiaramente che il problema non è solo la presenza crescente degli over 50 nel mondo del lavoro, ma il fatto ... 🔗editorialedomani.it

Lavoro, sempre più occupati tra gli over 50: soffrono i giovani che fuggono e finiscono di studiare troppo tardi - Sempre più occupati ma i giovani che lavorano sono meno degli over 50. Nuove generazioni che approcciano al mondo del lavoro tardi e che, spesso, decidono di lasciare l'Italia. È quanto emerge ... 🔗leggo.it