I granata espugnano il Braglia a Modena Il derby va alla Reggiana per 2-3

Modena, 1 maggio 2025 – Estasi granata allo stadio Braglia. La Reggiana ribalta il Modena e se la gode, incassando tre punti di platino in chiave salvezza. Partita spettacolare e vinta meritatamente dai ragazzi di Dionigi che brindano al successo con un gol di Gondo (86'). Una rete ha coronato una rimonta pazzesca e che farà storia. I granata sono stati più forti anche di un destino beffardo che - dopo il vantaggio iniziale di Portanova - li aveva visti finire sotto nel punteggio a causa di due autogol (il primo di Rozzio e il secondo di Bardi) in una sorta di record mondiale di sfortuna.La partita era infatti saldamente nelle mani dei granata, poi ecco il patatrac. Bardi viene ostacolato da Magnino e perde il controllo della sfera che carambola sulla spalla di Rozzio e finisce in rete. Il fallo sul portiere è solare, ma non per l'arbitro Cosso che fa spallucce e non viene aiutato dal Var (Paterna e Di Martino).

