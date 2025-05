I Gladiatori di Cesare trionfano nei campionati di biliardino a Gatteo Mare

campionati di biliardino vinti dalle due squadre del Circolo Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare. Una cosa più unica che rara. Ambedue portano il nome di sempre 'I Gladiatori di Cesare', una si è aggiudicata il campionato provinciale di serie B, mentre l'altra quello di serie C. Grazie ai grandi risultati del 2024, tutte e due partecipano alla Coppa Italia 2024-2025. I Gladiatori di Cesare della C ha letteralmente dominato il campionato ed è composta da: Maurizio Abbondanza presidente, Antonio Tamborrino, Marco Tosi, Marco Zanotti, Ivan Zanuccoli, Massimiliano Torri, Walter Berlati, Fabio Trianti, Eugenio Poletti, Gino Tricarico e Fabio Speranza. Coach è Maurizio Abbondanza, presidente di tutte e due le squadre. Terzo Tosi presidente del circolo Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare ha riservato una grande sala del circolo appositamente per i soci appassionati di biliardino che possono allenarsi tutte le sere.

