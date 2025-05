I giovedì della salute L’8 maggio si parlerà del diabete

giovedì della salute - quattro chiacchiere col Medico’, sei appuntamenti in programma tra aprile e giugno che si svolgeranno tutti presso la Sede provinciale di Confartigianato in Viale Berlinguer, 8 a Ravenna dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Il prossimo giovedì 8 maggio il tema affrontato sarà ‘Il diabete, nuove prospettive terapeutiche’, con il Dottor Paolo Dibartolo. La partecipazione è libera e aperta a tutti i cittadini interessati. Ulteriori informazioni sugli incontri in programma sono sul sito www.confartigianato.ra.it 🔗 Ilrestodelcarlino.it - I giovedì della salute. L’8 maggio si parlerà del diabete Con lo slogan ‘invecchiare è la cosa migliore che ci possa succedere’, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati - ANAP organizza il terzo ciclo di incontri ‘I- quattro chiacchiere col Medico’, sei appuntamenti in programma tra aprile e giugno che si svolgeranno tutti presso la Sede provinciale di Confartigianato in Viale Berlinguer, 8 a Ravenna dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Il prossimoil tema affrontato sarà ‘Il, nuove prospettive terapeutiche’, con il Dottor Paolo Dibartolo. La partecipazione è libera e aperta a tutti i cittadini interessati. Ulteriori informazioni sugli incontri in programma sono sul sito www.confartigianato.ra.it 🔗 Ilrestodelcarlino.it

