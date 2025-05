I giallorossi ritrovano Sansone Una carta in più per questo finale al cardiopalmo

Sansone, 34 anni da compiere a. 🔗 Lecceprima.it - I giallorossi “ritrovano” Sansone. Una carta in più per questo finale al cardiopalmo LECCE – Arrivato dal Bologna a parametro zero nel 2023, conquistatosi l’affetto del pubblico leccese per le sue sgroppate e la qualità nel tocco di palla, ma poi finito quest’anno ai margini del progetto in una maniera che resta ancora oggi poco chiara, Nicola, 34 anni da compiere a. 🔗 Lecceprima.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Carta d’identità dei minori: torna la dicitura “genitori”, cosa dice la sentenza della Cassazione - Via la dicitura padre e madre dalla carta di identità elettronica: la sentenza della Corte di Cassazione che rischia di riaprire lo scontro tra governo e magistratura. Carta d’identità dei minori: torna la dicitura “genitori”, cosa dice la sentenza della Cassazione (Ansa Foto) – notizie.comLa Cassazione è legge. Non è solo un detto, ma anche la realtà: d’ora in avanti sulle carte di identità elettroniche dei minorenni non potranno più esserci le diciture madre e padre, perché sono discriminatorie e non rappresentano tutti i nuclei familiari, incluse le coppie dello stesso sesso che hanno ... 🔗notizie.com

Carta d'identità elettronica, torna la dicitura "genitore 1" e "genitore 2" - No alla dicitura "padre" o "madre" sulla carta d'identità elettronica: la Corte di Cassazione boccia il Viminale e conferma che l'indicazione corretta è "genitore". A renderlo noto è Il Sole 24ore, che ha pubblicato il contenuto della sentenza 9216 del 2025 della Suprema Corte: in particolare gli ermellini di Piazza Cavour hanno bocciato il ricorso presentato dal Viminale contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva disposto di disapplicare il decreto del 31 maggio 2019 con cui il ministero dell'Interno aveva cancellato la parola "genitori" a favore della dicitura "padre" e ... 🔗tgcom24.mediaset.it

Sulla carta identità torna "genitori": via "padre" e "madre". Sentenza della Cassazione, respinto il ricorso del Viminale - La Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero dell’Interno contro la decisione della Corte d’Appello di Roma di disapplicare il decreto ministeriale del 31 gennaio 2019 , con il quale era stato eliminato il termine «genitori» sulla carta di identità dei figli per tornare alla dicitura «padre» e «madre» . È quanto scrive il Sole 24 Ore che riferisce della sentenza delle sezioni unite... 🔗feedpress.me

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I giallorossi “ritrovano” Sansone. Una carta in più per questo finale al cardiopalmo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia