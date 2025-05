I fan di Doom hanno criticato gli sviluppatori dopo l’ultimo trailer il motivo è ridicolo

trailer di Doom: The Dark Ages, attesissimo capitolo della celebre saga sparatutto, ha fatto parlare molto di sé, non solo per ciò che è stato mostrato, ma anche per un particolare, che avrebbe deluso soprattutto i fan Xbox. Nel trailer è stato introdotto il Cosmic Realm, una dimensione ispirata ai racconti di H.P. Lovecraft, ricca di creature mostruose e sfide inedite. La presentazione, affidata al game director Hugo Martin, ha evidenziato nuovi nemici e un’arma mai vista prima in un gioco firmato id Software, il Reaver Chainshot, pensato per abbattere specifici tipi di demoni. Tutto sembra promettere un’esperienza ancora più intensa, brutale e visivamente all’avanguardia grazie all’uso del nuovo motore idTech 8. Tuttavia, il problema non è stato cosa si è visto nel trailer, bensì come è stato proposto. 🔗 Screenworld.it - I fan di Doom hanno criticato gli sviluppatori dopo l’ultimo trailer (il motivo è ridicolo) Il nuovissimodi: The Dark Ages, attesissimo capitolo della celebre saga sparatutto, ha fatto parlare molto di sé, non solo per ciò che è stato mostrato, ma anche per un particolare, che avrebbe deluso soprattutto i fan Xbox. Nelè stato introdotto il Cosmic Realm, una dimensione ispirata ai racconti di H.P. Lovecraft, ricca di creature mostruose e sfide inedite. La presentazione, affidata al game director Hugo Martin, ha evidenziato nuovi nemici e un’arma mai vista prima in un gioco firmato id Software, il Reaver Chainshot, pensato per abbattere specifici tipi di demoni. Tutto sembra promettere un’esperienza ancora più intensa, brutale e visivamente all’avanguardia grazie all’uso del nuovo motore idTech 8. Tuttavia, il problema non è stato cosa si è visto nel, bensì come è stato proposto. 🔗 Screenworld.it

Su questo argomento da altre fonti

Giovanni Vernia sull’imitazione di Sinner: “I suoi fan mi hanno attaccato” - Giovanni Vernia, attualmente impegnato con la quinta stagione di Gialappashow, è tornato a parlare della sua imitazione di Jannik Sinner in un’intervista al Corriere, spiegando che era stato attaccato da una parte dei suoi fan, quelli più estremisti. Al tempo stesso però, si è reso conto che la parodia, che vede Sinner passare da dichiarazioni professionali a spot di amari e detersivi, ha colto nel segno, sempre dal riscontro ricevuto dal pubblico. 🔗cinemaserietv.it

Forti dolori addominali l'hanno tenuta lontana dal palco, ma Shakira non si ferma. Ha già rassicurato i fan su Instagram. - mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="7c5233c0-6857-42cd-89ba-4b95308b2040" data-message-model-slug="gpt-4o-mini"> Forti dolori addominali che l’hanno tenuta lontana dal palco. Shakira, la popolare cantante colombiana, è stata ricoverata d’urgenza a Lima, in Perù, a causa di un malore a seguito del quale ha annullato il concerto previsto per domenica 16 febbraio 2025. 🔗iodonna.it

Death Stranding 2: On The Beach, i fan hanno notato una somiglianza con la box art di Metal Gear Solid 2 - Il nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach ha scatenato un’ondata di speculazioni tra i fan di Hideo Kojima. Non solo il video ha mostrato un cast stellare e nuove meccaniche di gioco, ma ha anche incluso numerosi richiami a Metal Gear Solid, la celebre serie che ha reso famoso il game designer giapponese. Tuttavia, una scoperta ancora più curiosa è stata fatta osservando la box art del gioco, che sembra rievocare la promozione di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. 🔗game-experience.it

Su questo argomento da altre fonti

Il papà di Doom dice di smetterla di chiamare il Quake in AI disgustoso; Per Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr è diventato assieme l’attore più pagato e pure il più criticato; Robert Downey Jr. come Doctor Doom: geniale o disastroso?; Assicuratevi la DOOM Slayers Collection oggi stesso!. 🔗Approfondimenti da altre fonti

DOOM: The Dark Ages, ecco il nuovo spettacolare trailer - DOOM: The Dark Ages - id Software svela l'iconica BFG nel nuovo trailer ufficiale dello sparatutto in prima persona. 🔗msn.com