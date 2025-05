I dazi fanno male a Trump economia americana in calo | Pil diminuisce dello 03% è la prima volta dal 2022

dazi l'economia americana si contrae. Crescono le importazioni, e il Pil scende: è diminuito dello 0,3% nel primo trimestre del 2025, ben al di sotto delle attese che erano per un +0,4%. 🔗 Con la guerra deil'si contrae. Crescono le importazioni, e il Pil scende: è diminuito0,3% nel primo trimestre del 2025, ben al di sotto delle attese che erano per un +0,4%. 🔗 Fanpage.it

Dazi, la Cina esorta Trump a rimuoverli: «Fanno male al commercio». Gli Usa rilanciano: «Fra un mese tariffe anche sui semiconduttori» - La Cina ha chiesto agli Usa di eliminare completamente i dazi reciproci. Con una dichiarazione rilasciata oggi, domenica 13 aprile, il ministero del Commercio cinese ha invocato un’ulteriore sospensione delle tariffe doganali dopo quella annunciata da Donald Trump sui componenti e sui dispositivi elettronici. Mossa, quest’ultima che consente di evitare esorbitanti aumenti di prezzo dei prodotti tecnologici venduti da aziende statunitensi ma assemblati in Cina, o contenenti parti e materie prime provenienti dal Paese asiatico. 🔗open.online

Trump parla e brucia miliardi in Borsa: i dazi fanno crollare i listini - (Adnkronos) – Se la giornata di lunedì può essere archiviata come il 'blu monday' di Donald Trump, per le perdite accumulate sia a Wall Street sia in tutte le piazze europee, quella di martedì conferma un trend che può diventare preoccupante non solo per il presidente degli Stati Uniti ma per l'economia globale. Quando parla […] L'articolo Trump parla e brucia miliardi in Borsa: i dazi fanno crollare i listini proviene da Webmagazine24. 🔗.com

La Cina fa la faccia feroce e risponde agli Usa con dazi al 34%. Trump: “Se la sono giocata male, sono andati nel panico” - Pechino fa la faccia feroce contro Donald Trump e la Casa Bianca replica a muso duro. La Cina risponde ai dazi americani annunciati mercoledì con l’imposizione di dazi doganali del 34% su tutte le importazioni di beni Usa a partire dal 10 aprile. Lo ha annunciato il ministero del Commercio cinese aggiungendo la notizia di controlli sulle esportazioni di sette elementi chimici delle terre rare. Tra questi il gadolinio, utilizzato nelle risonanze magnetiche, e l’ittrio, utilizzato nell’elettronica di consumo. 🔗secoloditalia.it

Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump, probabilità «molto buone di raggiungere un accordo» con la Cina - Trump ha cambiato idea sulle auto e ieri ha firmato l’ordine esecutivo che prevede che i dazi vengano gradualmente eliminati man mano che le case automobilistiche straniere trasferiranno una parte mag ... 🔗corriere.it

Dazi, Trump: “Non sono contento delle difficoltà della Cina, spero in un accordo” - “I cinesi stanno andando male” e “non voglio che accada“. Così il presidente americano Donald Trump commenta le notizie sulle difficoltà per l’economia cinese, colpita dai dazi Usa al 145%. “È triste ... 🔗msn.com

Trump sui dazi: «Non sono contento delle difficoltà della Cina, spero in un accordo» - (LaPresse) «I cinesi stanno andando male» e «non voglio che accada». Così il presidente americano Donald Trump commenta le notizie sulle difficoltà per l'economia cinese, colpita dai dazi Usa al 145%. 🔗msn.com