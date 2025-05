I casali di Posillipo in bicicletta con i Cicloverdi Fiab Napoli

Napolitoday.it - I casali di Posillipo in bicicletta con i Cicloverdi Fiab Napoli Il 2, 3 e 4 Maggio 2025 in tutto il mondo si celebra il festival internazionale Jane’s Walk con passeggiate libere, gratuite, organizzate localmente per esplorare, raccontare e celebrare i quartieri ricordando l’attivista americana Jane Jacobs (Scranton, 4 maggio 1916 – Toronto, 25 aprile 2006) e. 🔗 Napolitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pasquetta in bicicletta (ma anche a piedi) con I Cicloverdi Fiab Napoli - La gita fuoriporta il giorno di Pasquetta è una tradizione per i CICLOVERDI FIAB Napoli, e noi, come da tradizione la facciamo in bicicletta..... Anche quest'anno abbiamo così organizzato di trascorrere tutti insieme il lunedi di pasquetta con una bella pedalata lungo il litorale Flegreo fino... 🔗napolitoday.it

"Pino Daniele in bicicletta" con i Cicloverdi Fiab Napoli - Per omaggiare i 70 anni di Pino Daniele, con la guida di Manlio ci vedremo alle ore 9 alla Metropolitana di Scampia. Partenza 9.15 Dopo aver scoperto il legame di Pino Daniele con Scampia e Miano scenderemo attraverso la Napoli dai mille colori per visitare i luoghi della sua infanzia e della... 🔗napolitoday.it

Agenti della Locale in bicicletta. Prima il corso di mountainbike - Gli agenti della Polizia locale di Como si muoveranno per le vie del centro e sul lungolago in bicicletta questa estate, per rispondere con più rapidità alle richieste di aiuto da parte dei turisti. Visti i buoni risultati ottenuti l’anno scorso Palazzo Cernezzi ha deciso di replicare l’esperimento assegnando alla "pattuglia" di agenti-ciclisti una decina di mountain bike. Non solo, nei prossimi giorni i prescelti verranno inviati a seguire i corsi dell’Accademia italiana Pattuglia in Bicicletta, specializzata nell’addestramento di diversi Corpi di Polizia locale di tutta Italia e di diversi ... 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

I casali di Posillipo in bicicletta con i Cicloverdi Fiab Napoli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Pasquetta in bicicletta (ma anche a piedi) con I Cicloverdi Fiab Napoli - La gita fuoriporta il giorno di Pasquetta è una tradizione per i CICLOVERDI FIAB Napoli, e noi, come da tradizione la facciamo in bicicletta..... Anche quest'anno abbiamo così organizzato di ... 🔗napolitoday.it