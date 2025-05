I cardinali che restano fuori dal conclave | da Ravasi a Scola e O’Malley Peseranno nei dibattiti

Repubblica.it - I cardinali che restano fuori dal conclave: da Ravasi a Scola e O’Malley. Peseranno nei dibattiti La soglia per entrare nella Sistina è fissata a 80 anni. Per i più anziani c’è un ruolo cruciale nelle fasi preliminari 🔗 Repubblica.it

“Fuori anche loro”: Conclave, dopo Becciu altri due cardinali rinunciano. Cosa succede ora - Saranno 133 i cardinali che parteciperanno al prossimo Conclave, previsto per il 7 maggio, con l’obiettivo di eleggere il nuovo Pontefice. Questo numero è leggermente ridotto rispetto alle attese iniziali di 135 a causa di due assenze per motivi di salute. L’annuncio è stato fatto ufficialmente dal direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, al termine della sesta Congregazione generale dei cardinali. 🔗tvzap.it

“Costretti a farlo, da fuori…”. Conclave, la scoperta sul cibo destinato ai cardinali che nomineranno il nuovo papa - Dopo i solenni funerali di Papa Francesco, celebrati il 26 aprile 2025, si è aperta ufficialmente la corsa alla sua successione. Un momento che, sebbene previsto, scuote profondamente l’intera comunità cattolica e il mondo intero. Mentre l’eco delle preghiere risuona ancora nella Basilica di San Pietro, l’attenzione ora si concentra sul prossimo Conclave (al via il 7 maggio). Secondo il Codice di Diritto Canonico, per diventare Papa basta essere maschi, battezzati e cattolici: tecnicamente, milioni di uomini nel mondo sarebbero idonei. 🔗caffeinamagazine.it

Becciu si arrende: «Fuori dal conclave». Altri due cardinali assenti per malattia - Il porporato sardo: «Rinuncio per obbedienza, ma resto innocente». Si inizia alle 16.30 del 7 maggio, 133 gli elettori. Continua a leggere 🔗laverita.info

I cardinali che restano fuori dal conclave: da Ravasi a Scola e O’Malley. Peseranno nei dibattiti - La soglia per entrare nella Sistina è fissata a 80 anni. Per i più anziani c’è un ruolo cruciale nelle fasi preliminari ... 🔗repubblica.it

Niente Conclave per uno dei cardinali che avevano posticipato la data di nascita. Ma l’altro voterà - Il keniano Njue era “ringiovanito” sull’annuario pontificio, ora la rinuncia per motivi di salute. Pochi giorni fa era a Nairobi alla messa per il Papa. 🔗repubblica.it

Conclave, «salgono» le quotazioni di Pizzaballa e Parolin (mentre i cardinali studiano i conti vaticani) - I due italiani favoriti per l'elezione a Papa. Il risanamento economico sarà una delle sfide del futuro pontefice: nel 2024 si prevedeva un «rosso» di 87 milioni ... 🔗msn.com