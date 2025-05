I campioni della cucina A Monza le nuove stelle della ristorazione italiana

della ristorazione italiana è in buonissime mani: davvero di alto livello la nuova edizione di EmergenteChef, EmergentePizza ed EmergenteSala, i premi ideati da Witaly che ormai sono diventati un punto di riferimento a livello nazionale e che, tra lunedì e martedì, hanno portato a Monza i maggiori talenti under 30 del Paese. Professionisti che vantano già una notevole esperienza, malgrado la loro giovane età, e che già prima di approdare a Monza hanno dovuto superare le selezioni del Nord e del Sud Italia. In tutto questo, oltre alla sede di Monza che per la prima volta ha riunito i tre premi in un'unica location e in un'unica data, anche un altro motivo di vanto per la città: il contributo offerto dall'istituto Olivetti.Il premio di maggiore tradizione fra i tre assegnati è quello di EmergenteChef, che quest'anno ha celebrato la ventesima edizione.

