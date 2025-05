I 75 anni della Formula 1 Una mostra celebra la leggenda tra foto storiche e tute originali

mostra per celebrare i 75 anni della Formula 1, buona parte dei quali vissuti all'Enzo e Dino Ferrari, sperando che nonostante le forti incertezze sul futuro il legame tra la città e il Circus resti saldo ancora a lungo. Aperta ieri sera, nella doppia sede dell'ex Camera di Commercio di viale Rivalta e del vicino Palazzo Tozzoni, 'Imola&Beyond: 75 Years of Motorsport Legends'. Il percorso espositivo conduce il visitatore in un viaggio emozionante attraverso cimeli rari, oggetti da collezione iconici e opere d'arte concesse da alcuni tra i più rinomati collezionisti italiani. Un tributo autentico alla leggendaria storia della Formula 1 e al profondo legame che unisce Imola, cuore della Motor Valley, al mondo delle corse. L'esposizione si articola, come detto, in due sedi principali: l'ex Camera di Commercio ospita la Galleria dei Campioni, con tute, caschi originali e trofei appartenuti ai grandi piloti iridati.

Formula 1, i piloti più vincenti nei 75 anni di storia delle competizioni - Settantacinque anni fa nasceva il primo campionato del mondo di Formula 1 organizzato dalla Fia. Roba da preistoria se si pensa che il Gran Premio di esordio (13 maggio 1950) fu quello quasi regale in Gran Bretagna, tra bandiere e stendardi, e che i piloti, sotto gli occhi soddisfatti di Re Giorgio VI e della regina Elisabetta, diedero prova del loro coraggio e della loro incoscienza correndo a Silverstone sulla pista di un aeroporto militare riconvertito.

