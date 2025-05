Huijsen novità nel futuro dell’ex Juventus! Real Madrid superato da quest’altra big europea ecco dove potrebbe trasferirsi il classe 2005

Secondo quanto riportato da AS, si accende l'asta per il futuro di Dean Huijsen, difensore classe 2005 che la scorsa estate ha lasciato la Juve per trasferirsi al Bournemouth. Le indiscrezioni spagnole rivelano come il Real Madrid al momento sia più defilato nella corsa al giocatore, poiché il Chelsea ha messo la freccia ed è balzato in pole position per acquistarlo. I Blues, infatti, sarebbero disposti a pagare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro pur di averlo già al Mondiale per Club.

Huijsen Bournemouth, novità sulla clausola rescissoria che infiamma il futuro dell’ex Juventus. Cosa succede - di Redazione JuventusNews24Huijsen Bournemouth, novità sulla clausola: cifre e dettagli sul futuro del difensore ex Juventus Come riferito da Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, ciò che rende la clausola rescissoria di Dean Huijsen ancora più interessante è che i 50 milioni di sterline/58 milioni di euro non devono essere pagati immediatamente. È stato infatti concordato contrattualmente che la clausola può essere pagata in tre rate. 🔗juventusnews24.com

Conceicao Juve, la rivelazione: aumenta il suo malcontento, vuole lasciare i bianconeri! Novità sul futuro dell’esterno portoghese - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juve, l’esterno portoghese si allontana dai bianconeri: la rivelazione sul suo futuro Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul calciomercato Juve ed in particolare sul futuro di Conceicao. La rivelazione sull’esterno bianconero. FABIANA DELLA VALLE – «L’ultima esclusione, senza neanche subentrare, ha aumentato il malcontento del giocatore, che già da tempo dice di non voler restare alla Juventus e di voler tornare al Porto e trovarsi un’altra destinazione. 🔗juventusnews24.com

Gasperini Juventus, scartata una possibile destinazione! L’annuncio del club spiazza tutti. Novità sul futuro dell’allenatore - di Redazione JuventusNews24Gasperini Juventus, scartata una destinazione! L’annuncio di Claudio Ranieri spiazza tutti: cosa ha detto sul tecnico Gian Piero Gasperini, uno dei tecnici accostati alla panchina della Juve per la prossima stagione, non allenerà la Roma. Lo ha annunciato Claudio Ranieri in prima persona: le dichiarazioni in conferenza stampa. GASPERINI – «Potete escludere tutti quelli che avete detto. 🔗juventusnews24.com

