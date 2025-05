Hospice pediatrico Quattordici offerte per la progettazione

Quattordici le offerte arrivate per la progettazione del futuro Hospice pediatrico di Fano, una struttura attesa da anni, pensata per accogliere i bambini affetti da patologie gravi e le loro famiglie. A comunicarlo è l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici Francesco Baldelli, che parla di "una risposta concreta ai bisogni di salute, che segna la fine di cinquant'anni di promesse mai mantenute". Il bando, pubblicato nelle scorse settimane, prevede la realizzazione della struttura nell'area dell'ex ospedaletto, oggi al centro di un piano di rigenerazione urbana. "È un numero importante per un bando di questo tipo – commenta Baldelli – che testimonia il forte interesse del mondo delle professioni nei confronti di un'opera dal grande valore sociale e sanitario, non solo per Fano, ma per l'intera regione.

“Hospice pediatrico, nessuno stop. A giorni la gara per il progetto” - Fano, 13 marzo 2025 – “E’ questione di giorni la pubblicazione della gara per il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’hospice pediatrico di Fano”. Dopo l’uscita del consigliere regionale Renato Claudio Minardi (Pd) sui ritardi dell’hospice pediatrico per i bambini con gravi patologie, l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli assicura che il progetto sta andando avanti nel rispetto dei tempi. 🔗ilrestodelcarlino.it

Non solo Hospice Pediatrico, nasce anche il parco “Giardino dei Bambini” - Su proposta dell’assessore al verde e ai parchi Antonio Bressa è stato approvata dalla Giunta un Protocollo di intesa tra il Comune di Padova e la Fondazione “La miglior vita possibile” per il miglioramento dell’accessibilità, dell’inclusività e della fruibilità del Parco “La città dei... 🔗padovaoggi.it

Hospice pediatrico e Fondazione La Miglior Vita Possibile, il "grazie" del presidente della Camera - «Alla Fondazione La Miglior Vita Possibile e a tutti i medici e operatori sanitari dell’Hospice pediatrico di Padova esprimo il mio apprezzamento e la mia profonda gratitudine per l’opera da loro prestata in favore dei soggetti più vulnerabili della società. Il vostro impegno quotidiano è un... 🔗padovaoggi.it

