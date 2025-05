Hollow Knight | Silksong sarà giocabile a settembre in un museo la data di uscita è vicina?

Hollow Knight: Silksong è pronto finalmente a farsi vedere e, per la prima volta, sarà giocabile dal pubblico a partire da settembre 2025. Non in un evento videoludico classico, bensì in un museo: il celebre ACMI di Melbourne, in Australia. Questo annuncio ha immediatamente acceso nuove speranze tra i fan, che da anni attendono l'uscita del seguito dell'acclamato Hollow Knight, sviluppato dal Team Cherry, studio con sede ad Adelaide.IGN ha rivelato che l'occasione è la mostra Game Worlds, una celebrazione dell'arte e del design dei videogiochi, che prenderà il via il 18 settembre 2025. Silksong sarà una delle attrazioni principali, grazie a una postazione giocabile, ma anche a contenuti esclusivi che illustrano la direzione artistica del gioco. Saranno esposti sprite della protagonista Hornet, studi sui combattimenti con i boss, e approfondimenti su animazioni e struttura ludica, il tutto inoltre sottolinea il valore culturale del progetto, considerato uno dei più significativi della scena indie australiana.

