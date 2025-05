Hokkaido Bologna domina Scanzorosciate ma resta fuori dai playoff

Hokkaido Bologna 3 Scanzorosciate 0 (25-23, 25-17, 25-20)Hokkaido : Tassoni 1, Ricci Maccarini 14, Ronchi 11, Bernardis 12, Reccavallo 10, Bandieri 9, Chiella (L1); Serenari, Dalfiume 1. Non entrati: Sgarzi, Tito, Popov. All. Guarnieri.ZOTUP Scanzorosciate: Reseghetti 1, Innocenti 6, Cioffi 8, Falgari 11, Gritti 2, Valsecchi 5, Forresi (L1), Viti (L2); Cassina, Carobbio 1, Carminati 1, Marcassori. Non entrati: All. Fabbri.Arbitri: Bianchi e Martini.La Hokkaido non molla. Ha un piede fuori dai playoff e se non proseguirà la corsa nella post season i rimpianti riguarderanno in primis i due punti lasciati nel corso della stagione con la Cremonese e i tre persi sul campo del Benacus, prima ancora che lo scontro diretto della scorsa settimana con Villadoro. Villadoro continua la corsa, Bologna prova la disperata rincorsa: torna alla vittoria e annienta la resistenza di Scanzorosciate, prendendosi il terzo posto aritmeticamente. 🔗 Sport.quotidiano.net - Hokkaido Bologna domina Scanzorosciate ma resta fuori dai playoff 0 (25-23, 25-17, 25-20): Tassoni 1, Ricci Maccarini 14, Ronchi 11, Bernardis 12, Reccavallo 10, Bandieri 9, Chiella (L1); Serenari, Dalfiume 1. Non entrati: Sgarzi, Tito, Popov. All. Guarnieri.ZOTUP: Reseghetti 1, Innocenti 6, Cioffi 8, Falgari 11, Gritti 2, Valsecchi 5, Forresi (L1), Viti (L2); Cassina, Carobbio 1, Carminati 1, Marcassori. Non entrati: All. Fabbri.Arbitri: Bianchi e Martini.Lanon molla. Ha un piededaie se non proseguirà la corsa nella post season i rimpianti riguarderanno in primis i due punti lasciati nel corso della stagione con la Cremonese e i tre persi sul campo del Benacus, prima ancora che lo scontro diretto della scorsa settimana con Villadoro. Villadoro continua la corsa,prova la disperata rincorsa: torna alla vittoria e annienta la resistenza di, prendendosi il terzo posto aritmeticamente. 🔗 Sport.quotidiano.net

Su altri siti se ne discute

National Villa d’Oro domina Hokkaido Bologna e avanza verso i playoff - Si è giocato un importante turno infrasettimanale nei gironi di B maschile a 15 squadre: nel match clou del girone C, la National Villa d’Oro fa un piccolo capolavoro schiantando 3-0 l’Hokkaido Bologna, con cui divideva il secondo posto, battendolo 3-0 (25/20 25/19 25/19) e mettendo quindi una seria ipoteca sull’approdo ai playoff, a tre giornate dalla fine. Con un Marcello Andreoli inarrestabile in attacco, ed una difesa ottimamente piazzata, la squadra rossonera stronca le velleità bolognesi, prendendosi una vittoria pesantissima. 🔗sport.quotidiano.net

Hokkaido Bologna in rimonta: vittoria al tiebreak contro Cremonese - Cremonese 2Hokkaido Bologna 3(25-21, 25-22, 20-25, 21-25, 8-15) CREMONESE: Lupi 7, Bertuzzi 10, Tasholli 28, Codeluppi 9, Binaghi 15, Colangelo 2, Gilioli (L1), Sala (L2), Pellegri, Orsi 1, Piazzi 1, D’Avossa. Non entrati: Pontoglio e RIccardi. All. Pizzelli. HOKKAIDO BOLOGNA: Tassoni 2, Ronchi 9, Ricci Maccarini 25, Chiella (L), Bernardis 19, Bigozzi 10, Reccavallo 16, Serenari 5, Tito, Popov 1. 🔗sport.quotidiano.net

Virtus Bologna domina Pistoia e consolida il primato in classifica - Sarà una Pasqua serena per la Virtus. La formazione di Ivanovic domina la sfida di Pistoia e mette altri 2 punti nel proprio carniere. "Abbiamo disputato un’ottima partita – conferma coach Dusko Ivanovic – avevo visto Pistoia con Milano e aveva giocato bene, quindi dovevamo giocare con intelligenza e chiarezza in attacco e in difesa, cosa che abbiamo fatto". Virtus che consolida la testa della classifica. 🔗sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Hokkaido Bologna domina Scanzorosciate ma resta fuori dai playoff; Hokkaido, marcia trionfale. Ricci Maccarini-Bernardis: coppia stellare da primato; L’Hokkaido non si ferma. Ricci Maccarini è una furia; Hokkaido, sogni di gloria. Ora i playoff sono vicini. 🔗Cosa riportano altre fonti