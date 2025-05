Hockey Thiene batte Amatori Modena 4-1 | retrocessione storica per i modenesi

Hockey Thiene 4Amatori Modena 1Hockey Thiene: Comin, Stivanello, Luotti, Mandarini, Rigo, Poli, Ballardin, Conzato, Zanini, Dal Prà; all.: Retis.Amatori Modena: Moncalieri, Malagoli P., De Pietri, Ehimi, Cunegatti, Pochettino, Barbieri E., Bozzetto, Vaccari M.; all.: Crudeli.ARBITRO: Marinelli V. (GiovinazzoBA).NOTE: Espulsi: Ehimi e Pochettino per due minuti.MARCATORI: 1° tempo Mandarini al 16'48", Poli al 11'32"; 2° tempo Ballardin al 20'02", Poli al 22'32, Barbieri E, al 22'47"Finisce nel peggiore dei modi la stagione dell'Hockey pista modenese, con la retrocessione, impossibile da ipotizzare ad inizio stagione, anche dell'Amatori 1945 Modena insieme alla ben più prevedibile Pico Mirandola. Modena si ritrova così senza una squadra in serie A a distanza di quarantadue anni dalla promozione in A1 al termine della stagione 8283, che sanciva la rinascita dell'Hockey modenese, dopo la storica retrocessione in B del 1976.

