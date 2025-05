Hockey su ghiaccio Mondiale Division I 2025 | Italia spenta e sciupona la Gran Bretagna vince 5-1

Italia perde 5-1 contro la Gran Bretagna e vede complicarsi il cammino verso la promozione in Top Division. Nella quarta giornata del Mondiale Division I di Hockey su ghiaccio, gli azzurri subiscono la loro prima sconfitta nei 60 minuti, dopo quella con l'Ucraina maturata ai rigori, e sono costretti a subire il sorpasso dei britannici, che salgono a 9 punti, due in più degli uomini di Jukka Jalonen.La cronaca del matchLiam Kirk apre le marcature dopo 32? da posizione defilata. L'Italia reagisce ma Bowns salva tutto in un paio di occasioni, alzando il muro britannico; poco dopo Cade Neilson alza il gomito su Luca Frigo, ma dopo la review al var gli arbitri inspiegabilmente non ravvisano l'irregolarità, tra le proteste di Jalonen. Poco dopo viene invece punito Larkin, che lascia gli azzurri con un uomo in meno per 2?, ma la Gran Bretagna non trova il raddoppio, con Fadani che copre bene su Kirk bloccando il puck.

Hockey su ghiaccio, Mondiale Division I 2025: primo ko per l’Italia, vince l’Ucraina ai rigori - Dopo l’esordio vincente contro il Giappone, arriva la prima battuta d’arresto per la Nazionale Italiana di hockey su ghiaccio al Mondiale Divisione I Gruppo A. A Sfantu Gheorghe gli Azzurri lottano, ma devono accontentarsi di un solo punto nella sfida con l’Ucraina, che si impone per 3 a 2 dopo i tiri di rigore. L’Italia due volte riesce a rimontare lo svantaggio, con Gregory Di Tomaso che sirponde a Denyskin e Luca Zanatta che fa il 2-2 dopo il gol di Viktor Zakharov. 🔗sportface.it

Hockey su ghiaccio, Mondiale Division I 2025: l’Italia torna a vincere, Polonia al tappeto 4-1 - La Nazionale italiana conquista tre punti importantissimi al Mondiale Divisione I Gruppo A di Sfantu Gheorghe, superando 4-1 la Polonia. Gli azzurri si riscattano così dopo il ko ai rigori contro l’Ucraina, e trovano il secondo successo della rassegna iridata dopo la vittoria dell’esordio contro il Giappone, che li porta in testa alla classifica con 7 punti. Nel tabellino dei marcatori ci sono Mantenuto, Pietroniro, Zanetti e Tedesco, mentre sfodera un’altra grande prestazione tra i pali Davide Fadani, che para 20 dei 21 tiri polacchi e chiude così con il 95,2%. 🔗sportface.it

Hockey ghiaccio femminile, l’Italia chiude a punteggio pieno il Mondiale Divisione I Gruppo B - L’Italia dell’hockey ghiaccio femminile ha fatto la storia! Le azzurre, infatti, hanno chiuso il proprio percorso nel Mondiale Divisione I Gruppo B a punteggio pieno e, addirittura, hanno completato le cinque partite senza subire nemmeno una rete. Le nostre portacolori, giova ricordarlo, già dal turno precedente, avevano staccato il pass per il ritorno dopo 6 anni nel Gruppo A. Nella serata odierna all’Ice Bowl di Dumfries (Gran Bretagna) l’Italia ha superato con un secco 4-0 le padrone di casa inglesi. 🔗oasport.it

