Hockey ghiaccio Italia travolta dalla Gran Bretagna | la promozione è ormai un miraggio

Italia è incappata in una brutta sconfitta contro la Gran Bretagna ai Mondiali di prima divisione di Hockey ghiaccio che si stanno disputando sul ghiaccio di Sfantu Gheorghe (Romania). Gli azzurri si sono inchinati al cospetto degli anglosassoni per 5-1 e sono così scivolati nuovamente dopo il ko rimediato tre giorni fa agli shoot-out con l’Ucraina. La nostra Nazionale, che aveva aperto il proprio cammino regolando il Giappone e che ieri aveva superato la Polonia (per 4-1 in entrambi i casi), vede complicarsi terribilmente il cammino verso la promozione.L’Italia staziona al secondo posto con sette punti alle spalle della Gran Bretagna (nove punti), ma sicuramente sarà superata da chi avrà la meglio nello scontro diretto di oggi pomeriggio tra Polonia e Ucraina (appaiate a quota sei punti). 🔗 Oasport.it - Hockey ghiaccio, Italia travolta dalla Gran Bretagna: la promozione è ormai un miraggio L’è incappata in una brutta sconfitta contro laai Mondiali di prima divisione diche si stanno disputando suldi Sfantu Gheorghe (Romania). Gli azzurri si sono inchinati al cospetto degli anglosassoni per 5-1 e sono così scivolati nuovamente dopo il ko rimediato tre giorni fa agli shoot-out con l’Ucraina. La nostra Nazionale, che aveva aperto il proprio cammino regolando il Giappone e che ieri aveva superato la Polonia (per 4-1 in entrambi i casi), vede complicarsi terribilmente il cammino verso la.L’staziona al secondo posto con sette punti alle spalle della(nove punti), ma sicuramente sarà superata da chi avrà la meglio nello scontro diretto di oggi pomeriggio tra Polonia e Ucraina (appaiate a quota sei punti). 🔗 Oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Hockey ghiaccio femminile, l’Italia batte il Kazakistan e resta in corsa per la promozione! - Dopo aver strapazzato la Slovenia nell’esordio di ieri, con il risultato di 12-0, la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile ottiene un’altra vittoria ai Mondiali Divisione I Gruppo B di Dumfries: sul ghiaccio britannico, infatti, le azzurre superano 2-0 il Kazakistan in una partita tirata nella quale non incassare reti è stato fondamentale per garantirsi il successo finale, caratterizzato dalle marcature di Kristin Della Rovere, nel primo periodo, e di Aurora Abatangelo, in coda al match. 🔗oasport.it

Italia-Gran Bretagna oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming - Tutti uniti, tutti insieme, per la promozione. Oggi, giovedì 1 maggio, si gioca Italia-Gran Bretagna, quarto incontro valido per i Campionati Mondiali di Prima Divisione Gruppo A di hockey su ghiaccio, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Romania, precisamente in quel di Sfantu Gheorghe. Si tratta di un match estremamente importante, considerata la classifica cortissima che attualmente coinvolge le prime formazioni del raggruppamento. 🔗oasport.it

Hockey ghiaccio femminile, l’Italia chiude a punteggio pieno il Mondiale Divisione I Gruppo B - L’Italia dell’hockey ghiaccio femminile ha fatto la storia! Le azzurre, infatti, hanno chiuso il proprio percorso nel Mondiale Divisione I Gruppo B a punteggio pieno e, addirittura, hanno completato le cinque partite senza subire nemmeno una rete. Le nostre portacolori, giova ricordarlo, già dal turno precedente, avevano staccato il pass per il ritorno dopo 6 anni nel Gruppo A. Nella serata odierna all’Ice Bowl di Dumfries (Gran Bretagna) l’Italia ha superato con un secco 4-0 le padrone di casa inglesi. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Hockey su ghiaccio: trionfo degli Azzurrini ad Asiago, il sogno Prima Divisione diventa realtà; Hockey, Italia-Lettonia 6-0: Azzurre perfette ai Mondiali; Miglioranzi e Santangelo (Asiago) di bronzo ai Mondiali U20 Prima Divisione gruppo B; Italia ai Mondiali maschili: calendario, avversari e dove guardarli in TV. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Italia-Gran Bretagna oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming - Tutti uniti, tutti insieme, per la promozione. Oggi, giovedì 1 maggio, si gioca Italia-Gran Bretagna, quarto incontro valido per i Campionati Mondiali di ... 🔗oasport.it

Hockey ghiaccio, l’Italia stende la Polonia in rimonta e si riavvicina alla promozione - L'Italia stende la Polonia 4-1 nel terzo impegno del Mondiale Divisione I Gruppo A in corso di svolgimento a Sfantu Gheorghe, in Romania, e mette a segno ... 🔗oasport.it

Hockey ghiaccio, Italia: una defezione importante pesa sul sogno promozione - Il c.t. Jukka Jalonen dovrà alternare undici attaccanti anziché dodici nelle ultime tre partite del Mondiale di Divisione 1A. 🔗msn.com