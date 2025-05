Ho avuto il tumore al cervello e mi sono sottoposto a due interventi La morte è una realtà ho paura solo per le mie figlie | lo confessa Michael Bolton

Michael Bolton con la sua bellezza e la voce potente soul fece innamorare migliaia di fan. Oggi il cantante 72enne, con all'attivo 75 milioni di dischi venduti nel mondo e due Grammy, sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. L'artista ha raccontato al magazine People di avere il glioblastoma, una forma rara e aggressiva di tumore al cervello. La memoria a breve termine, la capacità di parola e la mobilità sono state compromesse dai trattamenti.La diagnosi è arrivata nel dicembre 2023 e, dopo un intervento chirurgico d'urgenza, i medici sono riusciti a rimuovere completamente un tumore al cervello. Poi il cantante ha subito un secondo intervento chirurgico al cervello nel gennaio 2024 a causa di un'infezione e, da quando ha terminato la radioterapia e la chemioterapia a ottobre, si sottopone a risonanze magnetiche ogni due mesi per assicurarsi che il tumore non si sia ripresentato.

Samuele Bersani: “Ho avuto un tumore ai polmoni, è stato uno dei periodi più grigi della mia vita” | VIDEO - Samuele Bersani ha avuto un tumore ai polmoni: è stato lo stesso cantautore a rivelarlo dopo essere tornato a esibirsi dal vivo in seguito a uno stop forzato per via di una non meglio precisata malattia. L’interprete, infatti, lo scorso 7 novembre aveva annunciato la sospensione del suo tour per via di una malattia. Poi, il 24 dicembre aveva rivelato, sempre sui social, di essere guarito. Ora, a raccontare quanto accaduto, è stato lo stesso Samuele Bersani durante il suo concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano. 🔗tpi.it

Samuele Bersani “Ho avuto un tumore ai polmoni” - MILANO (ITALPRESS) – “Ho avuto un tumore ai polmoni, primo stadio. Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, primo stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo”. Lo ha detto Samuele Bersani, sul palco degli Arcimboldi a Milano, parlando della malattia che nel novembre scorso lo ha costretto ad annullare il tour per curarsi. 🔗unlimitednews.it

