Highlights – Il meglio della settimana | Parlati Maggiora Mazzetti Clapich Abbondanza e Cristino

Highlights di OA Sport TV riviviamo i momenti salienti della settimana con le storie e le voci dei grandi protagonisti dello sport azzurro: Anna Cristino, giovane promessa del fioretto femminile italiano Riccardo Mazzetti, veterano del tiro a segno azzurro Francesca Clapcich, stella della vela italiana Christian Parlati, medaglia d'oro agli Europei di judo 2024 a Podgorica Marcello Abbondanza, campione in Corea e nuovo allenatore del Fenerbahce volley femminile Thomas Maggiora, coach della talentuosa Sara Curtis, astro nascente del nuoto italiano

Highlights – il meglio della settimana con Ambesi, Puppo, Acerenza, Lodde e Rebagliati - Massimiliano Ambesi, Dario Puppo, Massimiliano Acerenza, Luigi Lodde e Chiara Rebagliati sono i protagonisti di Highlights, il meglio della settimana di OA Sport Tv. In 10? concentrato il meglio dei nostri contenuti settimanali: per chi ha poco tempo ma non vuole perdersi l’essenziale! 🔗oasport.it

HIGHLIGHTS – Il meglio della settimana con Flavio Cobolli e Aglaia Pezzato - Flavio Cobolli si è raccontato ai microfoni di Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco e qui alcuni brevi estratti dell’intervista. Si sono disputati a Riccione i campionati italiani Assoluti di nuoto. L’analisi di Aglaia Pezzato al microfono di Alice Liverani ed Enrico Spada 🔗oasport.it

Highlights – Il meglio di OA Sport Tv con Fontana, Lollobrigida, Diaz, Foconi, Rubaudo - Arianna Fontana Francesca Lollobrigida, Andy Diaz, Alessio Foconi, Stefano Rubaudo sono i protagonisti di Highlights, il meglio di OA Sport Tv. Un concentrato dei contenuti della settimana con le dichiarazioni più importanti dei protagonisti delle nostre trasmissioni 🔗oasport.it

