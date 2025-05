Highlights Champions League | Barcellona-Inter 3-3 | onore e orgoglio! Dumfries gigante

Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League, è finita 3-3. Succede di tutto, straordinarie prove per Dumfries e Lamine Yamal. Di seguito il video con i gol e gli Highlights della partita che si è giocata al Montjuic.UN ROMANZO – Barcellona-Inter finisce 3-3! Una partita clamorosa e spettacolare, con la Beneamata che onora il calcio italiano. Al 1? a segno subito Marcus Thuram su assist di Denzel Dumfries. Colpo di tacco perfetto per il francese che ha subito sbloccato la gara. Al minuto 21 l’Inter ha clamorosamente raddoppiato sugli sviluppi di corner. Sponda di Francesco Acerbi e rovesciata dell’esterno olandese dentro l’area di rigore. I nerazzurri non hanno però rotto il pressing avversario, Lamine Yamal con una serpentina ha beffato la difesa e tirato una mina sul secondo palo per il primo gol blaugrana. 🔗 Inter-news.it - Highlights Champions League | Barcellona-Inter 3-3: onore e orgoglio! Dumfries gigante , andata delle semifinali di, è finita 3-3. Succede di tutto, straordinarie prove pere Lamine Yamal. Di seguito il video con i gol e glidella partita che si è giocata al Montjuic.UN ROMANZO –finisce 3-3! Una partita clamorosa e spettacolare, con la Beneamata che onora il calcio italiano. Al 1? a segno subito Marcus Thuram su assist di Denzel. Colpo di tacco perfetto per il francese che ha subito sbloccato la gara. Al minuto 21 l’ha clamorosamente raddoppiato sugli sviluppi di corner. Sponda di Francesco Acerbi e rovesciata dell’esterno olandese dentro l’area di rigore. I nerazzurri non hanno però rotto il pressing avversario, Lamine Yamal con una serpentina ha beffato la difesa e tirato una mina sul secondo palo per il primo gol blaugrana. 🔗 Inter-news.it

