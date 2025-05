Henry polemico | Tre gol in trasferta? Come fa l’Inter a non avere un vantaggio…

Thierry Henry ha riconosciuto i meriti dell'Inter per l'ottima prestazione mostrata nella sfida di ieri contro il Barcellona, lodando la solidità e la determinazione della squadra nerazzurra. Le sue parole a CBS Golazo:

LE PAROLE- «Come puoi segnare tre gol in trasferta e non avere un vantaggio? Per me i gol in trasferta erano importantissimi. Non pensavo che l'Inter potesse giocare così, visto Come avevano giocato di recente. Va dato loro grande credito per Come hanno giocato. Onestamente non me l'aspettavo. Yamal? Non è normale giocare così a 17 anni. Non parlo di quel che fa quando ha il pallone, la consapevolezza, la calma, Come vede il gioco. Come difende, Come mette pressione.

