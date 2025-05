Heidenheim-Bochum il pronostico di Bundesliga | ultima chiamata per la salvezza chi vince?

Bundesliga pronta a vedere il Bayern Monaco tornare a trionfare, ma c'è molto da giocarsi nelle altre zone della classifica. La 32ª giornata si apre con una sfida salvezza da brividi, una vera e propria ultima spiaggia per entrambe le contendenti: venerdì 2 maggio alle 20:30, alla Voith-Arena, in campo Heidenheim e Bochum, due squadre che non possono più titubare se vogliono mantenere la massima categoria.Una stagione diametralmente opposta alla scorsa, la prima in Bundesliga della loro storia, per i padroni di casa: l'8° posto ottenuto a maggio scorso valse un incredibile qualificazione in Conference League, ma la gestione della doppia competizione si è rivelata complicata. Eliminati in Europa al play-off dal Copenaghen e classifica del campionato che al momento dice terz'ultimo posto a 25 punti, cosa che vorrebbe dire play-out.

