Harry Potter e la maledizione della nuova serie

serie di Harry Potter è la prova che ci sono storie che non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Lo show sarà giusto l'ultima veste in termini cronologici di un personaggio che significa già libri, film, spin-off, parchi a tema, videogiochi, merchandising a ciclo continuo.Il progetto HBO promette di riportare sullo schermo l'intera saga in una versione fedelissima ai romanzi: sette stagioni, una per ogni volume. Il problema? Tutto quello che ci sta intorno (e qualcuno che sta proprio al centro di tutto).Se da un lato è ovvio che il cast originale non possa essere coinvolto — i ragazzi sono cresciuti, alcuni attori, come Alan Rickman, non ci sono più —, dall'altro il reboot televisivo mette in crisi l'affezione viscerale di milioni di fan per quei volti che hanno accompagnato un'intera generazione.

