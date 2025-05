Hanno trattato mio padre come se fosse un fantasma Aveva dei diritti anche lui

Ha smesso di essere un fantasma per legge due mesi fa Zyber Curri, l'operaio edile morto il 12 dicembre 2018 in un incidente sul lavoro mentre si trovava in un cantiere in Val Cavargna, impegnato nella posa di tubature per la costruzione di una centrale idroelettrica. È scivolato in un dirupo battendo la testa più volte. Sei anni dopo la Corte di Cassazione ha rigettato anche l'ultimo ricorso contro i risarcimenti per la famiglia di Curri, sanciti dal Tribunale di Como e confermati dalla Corte d'appello di Milano. Giustizia però non è ancora fatta, perché al di là delle responsabilità penali ci sono i risarcimenti civili che per ora sono solo sulla carta."Abbiamo iniziato questa lotta perché vogliamo i diritti di nostro padre, lui da vivo non li ha avuti e adesso vogliamo portarli alla luce - spiega la figlia dell'operaio, Emine Curri - Abbiamo avuto il nostro lutto e la nostra sofferenza, mentre soffrivamo vedevamo uscire gli articoli in cui dicevano che nostro padre era un fantasma, i suoi datori di lavoro dicevano di conoscerlo, ma che non lavorava per loro.

