Halley Thunder Matelica vola in semifinale play off A2 contro Costa Masnaga

Halley Matelica69Livorno53Halley Thunder Matelica: Cabrini 4, Patanè, Celani 6, Fantini 2, Gramaccioni 18, Gonzalez 10, Zamparini, Poggio 13, Bonvecchio 13, Andreanelli 3, Sanchez, Catarozzo. All. Sorgentone.JOLLY ACLI LIVORNO: Wojtala 4, Ceccarini 6, Sassetti 2, Georgieva 5, Orsini 6, Miccio 14, Botteghi 12, Mollicone, Sayed Tawfik, Okodugha 4, Evangelista. All. Angiolini.Arbitri: Giambuzzi di Ortona e Valletta di Montesilvano.Parziali: 23-14, 16-13, 11-14, 19-12.Le matelicesi vincono gara3 e volano in semifinale play off: è la prima volta nella storia della Halley Thunder in A2. Domenica torneranno a giocare in casa della Costa Masnaga che già si è qualificata eliminando Bolzano. Sarà una serie al meglio delle tre partite, con fattore campo favorevole alle lombarde, vincitrici della regular season nel girone A di questo campionato. 🔗 Sport.quotidiano.net - Halley Thunder Matelica vola in semifinale play off A2 contro Costa Masnaga 69Livorno53: Cabrini 4, Patanè, Celani 6, Fantini 2, Gramaccioni 18, Gonzalez 10, Zamparini, Poggio 13, Bonvecchio 13, Andreanelli 3, Sanchez, Catarozzo. All. Sorgentone.JOLLY ACLI LIVORNO: Wojtala 4, Ceccarini 6, Sassetti 2, Georgieva 5, Orsini 6, Miccio 14, Botteghi 12, Mollicone, Sayed Tawfik, Okodugha 4, Evangelista. All. Angiolini.Arbitri: Giambuzzi di Ortona e Valletta di Montesilvano.Parziali: 23-14, 16-13, 11-14, 19-12.Le matelicesi vincono gara3 eno inoff: è la prima volta nella storia dellain A2. Domenica torneranno a giocare in casa dellache già si è qualificata eliminando Bolzano. Sarà una serie al meglio delle tre partite, con fattore campo favorevole alle lombarde, vincitrici della regular season nel girone A di questo campionato. 🔗 Sport.quotidiano.net

