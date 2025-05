Hailey Bieber rispolvera le beach waves anni 2000 | ritorna il look naturale ma studiato

Hailey Bieber continua a muoversi perfettamente tra nostalgia e tendenze attuali, portando alla ribalta un'estetica che parla direttamente alla generazione cresciuta tra i red carpet degli MTV Movie Awards e i telefilm del pomeriggio. La modella e imprenditrice, volto del beauty brand Rhode, ha condiviso su Instagram una nuova serie di scatti che sembrano usciti da una cartella ispirazionale salvata nel 2006: capelli sciolti, onde leggere, una piega apparentemente lasciata all'aria e un finish volutamente imperfetto.Hailey Bieber riprende l'aesthetic delle gemelle Olsen per le sue beach waves L'effetto? Un ritorno raffinato a quell'estetica "grunge glam" resa celebre dalle gemelle Olsen, e più recentemente rivalutata da hairstylist e star che prediligono un look vissuto ma mai trascurato.

Il ritorno dei pantaloni yoga a vita ripiegata: Hailey Bieber rispolvera un’icona Y2K e fa tendenza - Hailey Bieber sa come dettare tendenza. Ci sono capi che sembrano destinati a restare confinati nei ricordi adolescenziali, tra CD masterizzati e foto sgranate di MySpace. Eppure, la moda sa sempre come sorprendere. L’ultimo revival arriva direttamente dai primi anni Duemila e ha un nome preciso: i pantaloni yoga con vita ripiegata. E sì, a riportarli sotto i riflettori è stata proprio lei, Hailey Bieber. 🔗metropolitanmagazine.it

Hailey Bieber preoccupata per la salute mentale del marito Justin, il cantate “non dorme e mangia a malapena” - Hailey Bieber è preoccupata per la salute mentale del marito Justin Bieber, che di recente si era mostrato sui social in atteggiamenti definiti "preoccupanti". Secondo una fonte, il cantante "non dorme e mangia a malapena".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il trench di Hailey Bieber è l’alleato perfetto per il tempo incerto (ed è di Mango) - È un capospalla da avere assolutamente nell’armadio: chic ma effortless, perfetto sia per il giorno che per la sera. E ora che quell’icona di Hailey Bieber sfoggia un trench di Mango, abbiamo capito che è perfetto per qualsiasi occasione. Intanto, per proteggerci dal vento e dalla pioggia che, queste settimane, sembrano non volere abbandonarci. Secondo, perché questo tono panna è elegantissimo e si abbina veramente a tutto. 🔗metropolitanmagazine.it

