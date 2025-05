Hai tempo fino a maggio per impedire all’IA di Meta di usare le tue foto | cosa devi fare

Meta per potenziare la sua intelligenza artificiale comincerà adallenarla con i dati pubblici degli utenti europei maggiorenni. Questo vuol dire che ogni post, commento, foto o video pubblicato su Instagram, Facebook o Threads verrà dato in pasto all'IA di Meta. 🔗 per potenziare la sua intelligenza artificiale comincerà adallenarla con i dati pubblici degli utenti europeirenni. Questo vuol dire che ogni post, commento,o video pubblicato su Instagram, Facebook o Threads verrà dato in pasto all'IA di. 🔗 Fanpage.it

Meta userà i tuoi dati per addestrare l'Intelligenza Artificiale: come fermarla entro il 31 maggio 2025; Arriva l'app di Meta AI, il Garante privacy italiano: «Chi si vuole opporre all'uso dei suoi dati per allenare il chatbot ha tempo fino a fine maggio»

Hai tempo fino a maggio per impedire all’IA di Meta di usare le tue foto: cosa devi fare - Chi vuole può però opporsi compilando un modulo. L'addestramento del modello dovrebbe iniziare a fine maggio, questa è la data limite per presentare l'opposizione a Meta. Una volta che i dati sono ... 🔗fanpage.it

Meta AI raccoglie i tuoi dati per addestrarsi: hai tempo fino a fine maggio per dire no - Meta inizierà a usare i dati pubblici degli utenti europei per addestrare la propria intelligenza artificiale: chi non vuole deve opporsi entro il 31 maggio 2025, altrimenti i propri contenuti saranno ... 🔗news.fidelityhouse.eu

Hai tempo fino al 27 maggio per rifiutare che i tuoi dati vengano utilizzati da Meta AI - Meta userà i contenuti pubblici per addestrare la sua intelligenza artificiale a partire dal 27 maggio. Ecco quali dati saranno acquisiti e come opporsi prima che sia troppo tardi. 🔗money.it