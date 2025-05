Ha lavorato nel miglior ristorante al mondo La storia di Matia Brighi da architetto a fondatore di Grillattico

Grillattico. Un concept che è molto più della fusione tra due termini, ‘griglia’ e ‘attico’, perché racchiude la storia di una vita. La vita è quella di Matia Brighi, riminese classe 1986. Dopo alcuni anni come architetto, un’altra passione, ben più esplosiva, ha cominciato a far breccia nel suo. 🔗 Riminitoday.it - Ha lavorato nel miglior ristorante al mondo. La storia di Matia Brighi, da architetto a fondatore di Grillattico . Un concept che è molto più della fusione tra due termini, ‘griglia’ e ‘attico’, perché racchiude ladi una vita. La vita è quella di, riminese classe 1986. Dopo alcuni anni come, un’altra passione, ben più esplosiva, ha cominciato a far breccia nel suo. 🔗 Riminitoday.it

