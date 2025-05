Ha chiuso il Fondaco dei Tedeschi Ieri la festa d' addio con i dipendenti

Fondaco dei Tedeschi, l'edificio rinascimentale ai piedi di Rialto ex sede delle Poste e dal 2016 divenuto il più noto store del lusso di Venezia. Con il gestore che, a novembre 2024, ha comunicato di non voler rinnovare l'affitto. 🔗 Veneziatoday.it - Ha chiuso il Fondaco dei Tedeschi. Ieri la festa d'addio con i dipendenti Serrande abbassate, se serrande ci fossero, da questa mattina aldei, l'edificio rinascimentale ai piedi di Rialto ex sede delle Poste e dal 2016 divenuto il più noto store del lusso di Venezia. Con il gestore che, a novembre 2024, ha comunicato di non voler rinnovare l'affitto. 🔗 Veneziatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Paolini-Cristian 6-4, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurra ha chiuso un 1° set strano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Lunga la difesa di dritto di Cristian. 15-15 Sbaglia un dritto da ottima posizione l’azzurra. 0-15 Attacca di dritto e fa punto Paolini. Serve subito il break. Paolini-Cristian 6-4! L’azzurra chiude tenendo la battuta a zero e conclude un set d’apertura inizialmente dominato, successivamente complicatosi notevolmente anche complici diversi errori della toscana. 🔗oasport.it

Donnarumma rimane l’obiettivo per il 2026 e lui non ha chiuso all’Inter - Uno degli obiettivi per il futuro dell’Inter riguarda Gianluigi Donnarumma, che al momento milita nel Paris Saint Germain ma che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026, ed al momento non si parla di rinnovo. Marotta ed Ausilio studiano il colpo a parametro zero, che permetterebbe di acquistare uno dei migliori portieri del mondo classe 1999 senza esborso sul cartellino, sebbene rimanga un ingaggio pesante, e il portiere apre alla possibilità. 🔗ilnerazzurro.it

AC Milan ha battuto l’Inter per raggiungere la finale di Coppa Italia mentre il Real Madrid ha chiuso il divario su Barca - 2025-04-24 00:18:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’AC Milan si è assicurato il loro posto nella finale della Coppa Italia con una vittoria completa per la semifinale per 3-0 semifinali contro i rivali della città. Il pareggio era delicatamente in bilico all’1-1 in gioco, ma un tutore di Luka Jovic e un goal di Tijjani Reijnders hanno assicurato che la squadra di Sergio Conceicao ha raggiunto la finale, dove dovranno affrontare Empoli o Bologna, che hanno un vantaggio per 3-0 dalla prima lega. 🔗justcalcio.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tra due settimane chiude il Fondaco dei Tedeschi: finora 5 ricollocati su 200; Venezia, chiude il Fondaco dei Tedeschi: luci spente nel polo del lusso; Venezia, chiude il Fondaco dei Tedeschi: nel grande magazzino del lusso scaffali vuoti e pochi curiosi, ultimi selfie dalla terrazza su Rialto; Ha chiuso il Fondaco dei Tedeschi. Ieri la festa d'addio con i dipendenti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Venezia, chiude il Fondaco dei Tedeschi: luci spente nel polo del lusso - VENEZIA - Luci spente. Da oggi il Fondaco dei Tedeschi, polo del lusso a Venezia gestito da Dfs del gruppo Lvmh (Louis Vuitton), è chiuso. Niente più vociare tra i quattro piani ... 🔗ilgazzettino.it

Chiude il Fondaco dei Tedeschi: «Duro colpo per la città, fare di tutto perché riapra» - Oggi ultimo giorno di apertura. Confcommercio teme il "buco nero" ai piedi di Rialto, ma le trattative per un nuovo gestore procedono a fari spenti: nessuna certezza sui tempi e sul subentro ... 🔗veneziatoday.it

Venezia, chiude il Fondaco dei Tedeschi: nel grande magazzino del lusso scaffali vuoti e pochi curiosi, ultimi selfie dalla terrazza su Rialto - L'ultimo giorno di apertura del polo del lusso affacciato sul Canal Grande: nessun interessato al subentro. La proprietà: ricerca in corso ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it