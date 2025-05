Gyokeres Juve Amorim stravolge le carte in tavola per l’attaccante | Non verrà al Manchester United se… Annuncio che spiazza tutti!

Gyokeres Juve: Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha parlato così dell’attaccante dello Sporting CP. Le sue dichiarazioni A sport tv, il tecnico del Manchester United Ruben Amorim ha parlato così di Viktor Gyokeres, accostato anche al calciomercato Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.Gyokeres – «Non gli ho parlato. Ma se un giocatore vuole venire al Manchester United solo per giocare la Champions League, allora non verrà. Vogliamo giocatori che vogliano rappresentare lo United, non giocatori che vogliano giocare in determinate competizioni». .com 🔗 Juventusnews24.com - Gyokeres Juve, Amorim stravolge le carte in tavola per l’attaccante: «Non verrà al Manchester United se…». Annuncio che spiazza tutti! : Ruben, allenatore del, ha parlato così deldello Sporting CP. Le sue dichiarazioni A sport tv, il tecnico delRubenha parlato così di Viktor, accostato anche al calciomercato. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.– «Non gli ho parlato. Ma se un giocatore vuole venire alsolo per giocare la Champions League, allora non. Vogliamo giocatori che vogliano rappresentare lo, non giocatori che vogliano giocare in determinate competizioni». .com 🔗 Juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Gyokeres al posto di Kolo Muani: l’offerta bomba fa volare la Juve - L’intreccio chiama direttamente in causa i bianconeri, che osservano da molto vicino la situazione: ecco tutti i dettagli Non ci ha messo molto a calarsi nella nuova realtà juventina, trascinando la squadra in un periodo di nevralgica importanza. In prestito secco dal Paris Saint Germain, Randal Kolo Muani ha lanciato segnali chiari alla ‘Vecchia Signora’ che, per bocca di Cristiano Giuntoli, ha cominciato a sondare la disponibilità del club transalpino ad allungare il prestito dell’attaccante all’ombra della Mole. 🔗calciomercato.it

Kolo Muani per Osimhen, Conte stravolge i piani della Juve - Clamorosa doppia indiscrezione di calciomercato: lo scambio che vorrebbe fare Giuntoli e quello che invece potrebbe andare in porto col Napoli Per qualcuno Conte è un papabile alla panchina della Juve, in caso di – probabile – esonero di Thiago Motta. Le cose non sembrano però stare così, nel senso che Giuntoli valuta altri nomi senz’altro meno ingombranti del tecnico salentino: Pioli, Baroni e De Zerbi, tanto per citarli. 🔗sportface.it

Vlahovic Juve, ora può cambiare tutto! L’avvento di Tudor stravolge gli scenari attorno al serbo: le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, ora può cambiare tutto! L’avvento di Tudor sulla panchina dei bianconeri stravolge gli scenari attorno al serbo: le ultimissime L’avvento sulla panchina della Juve di Igor Tudor potrebbe cambiare gli scenari di diversi calciatori che con Thiago Motta non stavano trovando granché spazio. È il caso di Dusan Vlahovic, divenuto negli ultimi tempi l’ultima scelta del reparto offensivo. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

"Prendetemi Gyokeres ora": Amorim, shock United. Zirkzee e Rashford subito via! - la Juve. Amorim è stato fautore dell'esplosione di Gyokeres allo Sporting Lisbona, con il centravanti svedese che, autore di 27 gol in 27 partite tra tutte le competizioni, ha una clausola ... 🔗msn.com

Zirkzee è tornato, ma non si sa per quanto: Amorim vuole Gyokeres, Juventus e Napoli lo tentano - AMORIM VUOLE GYOKERES - Zirkzee ... mentre sull'olandese c'è da tempo la Juventus, a caccia di un nuovo nove, diverso da Vlahovic, con Thiago Motta che non vede l'ora di riabbracciarlo, anche ... 🔗msn.com

Gyökeres, la stella nata sotto Amorim che continua a brillare - 20 gol e 7 assist in 25 partite nella nuova era post Amorim, per un totale (provvisorio) di 43 gol e 11 assist in 43 presenze stagionali. Nuovo allenatore, nuovo sistema, stesso identico risultato. 🔗gianlucadimarzio.com