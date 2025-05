Guscio | a Milano arriva il mare in versione pizza

La pizzeria di Francesco Capece e Mario Ventura offre un percorso gastronomico dedicato a crostacei e frutti di mare, che si muove in direzione ostinata e contraria rispetto alla "pizza di mare" come la conosciamo

