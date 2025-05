Guida agli eventi del 1 maggio e del weekend 1 – 4 maggio

maggio di Casnigo, da «Treviglio Country» alla «Fiera dei Librai», passando per «Le Rosse Sfilano» e per alcune proposte musicali. Ecco i nostri consigli per questo lungo fine settimana 🔗 Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del 1° maggio e del weekend (1 – 4 maggio) Dal concertone «Agites mia edition» alla festa in occasione del 1°di Casnigo, da «Treviglio Country» alla «Fiera dei Librai», passando per «Le Rosse Sfilano» e per alcune proposte musicali. Ecco i nostri consigli per questo lungo fine settimana 🔗 Ecodibergamo.it

Approfondimenti da altre fonti

Cosa facciamo questo fine settimana? La guida agli eventi - Ci saranno nuove mostre, spettacoli per bambini, concerti e corsi in questo fine settimana in cui si festeggia l’amore e si punta a trascorrere giornate serene, circondati dagli affetti più cari. Conosciamo tutti gli eventi da non perdere questo weekend. Vi ricordiamo, inoltre, che sul sito... 🔗ilpescara.it

Guida agli eventi del weekend (4 – 6 aprile) - Da «Agritravel» alla «Polimono Night», da «Mai dire Goku» a «Indie Power», passando per il «Picnic nell’Ortaglia di Palazzo Moroni» e la «Giornata dei Castelli, Palazzi e Borghi Medievali». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana 🔗ecodibergamo.it

Dalla Pietà di Michelangelo illuminata da Robert Wilson all'installazione interattiva di Google, la nostra guida agli eventi della Design week - La seconda settimana di aprile Milano è “the place to be”, salda nella classifica dei posti da visitare quest’anno stilata dal New York Times. Il motore di tutto è il Salone del Mobile.Milano, che raduna oltre duemila espositori e attira migliaia di professionisti e creativi da tutto il mondo: imprenditori, compratori, giornalisti, architetti, designer, 370.824 presenze registrate nel 2024, di cui il 65,6 per cento dall’estero. 🔗iodonna.it

Approfondimenti da altre fonti

Guida agli eventi del 1° maggio e del weekend (1 – 4 maggio); 1 maggio 2025 a Genova: sagre, musei aperti, Euroflora ed eventi da non perdere; Comicon 2025, giovedì 1 maggio lo speciale de con mappa e guida agli eventi; Le 10 cose da fare (anche gratis) nel weekend a Monza e in Brianza. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Guida agli eventi del 1° maggio e del weekend (1 – 4 maggio) - I l sole e il caldo di questi giorni ci proiettano verso la bella stagione. E con queste temperature in molti avranno scelto di vivere qualche giorno di vacanza lontano da Bergamo. Niente paura però p ... 🔗ecodibergamo.it

Eventi imperdibili per il 1° maggio in Italia - Il 1° maggio è una data importante in Italia, non solo per celebrare i diritti dei lavoratori, ma anche per godere di eventi culturali e gastronomici. Quest’anno, diverse iniziative si svolgeranno in ... 🔗viaggiamo.it

Escursioni, musica e street food. La guida agli eventi del ponte - A Civitanova una giornata dedicata al benessere e al divertimento, con iniziative anche per i bimbi. Appuntamento sul Colle dell’Infinito a Recanati. Fiera e concerti nella zona industriale di Corrido ... 🔗msn.com