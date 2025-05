Guerra Ucraina attacco con droni russi su Odessa due morti I soccorsi tra le macerie

Odessa, 01 maggio 2025 Un attacco con droni russi ha ucciso due persone e ferito altre 15 nella città Ucraina di Odessa, sul Mar Nero. I soccorritori hanno evacuato 200 residenti . Il governatore regionale Oleh Kiper ha scritto sulla sua pagina social che, in seguito all'attacco, sono scoppiati incendi in diversi punti della città. Ecco le immagini dei soccorritori all'opera. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - Guerra Ucraina, attacco con droni russi su Odessa, due morti. I soccorsi tra le macerie (Agenzia Vista), 01 maggio 2025 Unconha ucciso due persone e ferito altre 15 nella cittàdi, sul Mar Nero. I soccorritori hanno evacuato 200 residenti . Il governatore regionale Oleh Kiper ha scritto sulla sua pagina social che, in seguito all', sono scoppiati incendi in diversi punti della città. Ecco le immagini dei soccorritori all'opera. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

