Guerra la minaccia del cacciatorpediniere nucleare nordcoreano Choe Hyon | cosa può fare e perché Mosca è coinvolta

Choe Hyon, un cacciatorpediniere multiruolo da 5.000 tonnellate, primo nel suo genere per la marina nordcoreana. Durante i test di fuoco, a. 🔗 Ilmessaggero.it - Guerra, la minaccia del cacciatorpediniere nucleare nordcoreano Choe Hyon: cosa può fare e perché Mosca è coinvolta La Corea del Nord ha ufficialmente presentato il, unmultiruolo da 5.000 tonnellate, primo nel suo genere per la marina nordcoreana. Durante i test di fuoco, a. 🔗 Ilmessaggero.it

Kim minaccia: “Esercitazioni Usa-Seul possono portare a guerra nucleare” - (Adnkronos) – Le esercitazioni militari tra Stati Uniti e Corea del Sud potrebbero portare alla ''prima guerra nucleare'' al mondo. Lo scrive l'agenzia di stampa della Corea del Nord 'Kcna' parlando di ''ricatto nucleare criminale'' degli Stati Uniti. ''Negli ultimi anni si sono diretti verso una fase sempre più pericolosa'', scrive l'agenzia voce di Kim […] L'articolo Kim minaccia: “Esercitazioni Usa-Seul possono portare a guerra nucleare” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Il Cremlino risponde a Macron: “Vuole che la guerra continui, sue parole sul nucleare sono una minaccia per la Russia” - Durissima reazione della Russia alle parole del presidente francese, accusato di mettere in campo “soluzioni avventate solo per difendere la sua reputazione” e reo di “voler continuare la guerra”. A parlare è tutto lo stato maggiore del Cremlino, da Peskov a Lavrov L'articolo Il Cremlino risponde a Macron: “Vuole che la guerra continui, sue parole sul nucleare sono una minaccia per la Russia” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Nordcorea testa sistemi d’arma navale, Kim: rafforzare nucleare - Roma, 30 apr. (askanews) – La Corea del Nord ha effettuato il suo primo test degli avanzati sistemi d’arma del nuovo cacciatorpediniere del paese. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale KCNA, in ... 🔗askanews.it

Mosca, nuove minacce sull’uso dell’arma nucleare. “Monitoriamo i preparativi militari dell’Ue” - Il segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, Serghei Shoigu: “Previsto l’utilizzo dell’atomica nell'eventualità di una aggressione contro la Russia o la Bielorussia” ... 🔗msn.com