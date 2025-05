Laprimapagina.it - Gubbio celebra il 1° Maggio con un appello alla dignità del lavoro: “Non un miraggio, ma una promessa”

Non unazione rituale, ma un richiamo fortecoscienza collettiva. Il 1°assume il volto della riflessione e dell’impegno civile. È il sindaco Vittorio Fiorucci a farsi portavoce di un messaggio carico di significato: “Ilè ciò che dà senso alle nostre giornate, è, identità, futuro. Ma oggi, troppo spesso, è precarietà, fatica invisibile, silenzio”.In un’Italia dove i salari reali, tra il 2008 e il 2024, sono scesi del 9%, a differenza di quanto accaduto in Germania e Francia, la stabilità occupazionale è diventata un lusso per pochi. “Non possiamo accettare che un contratto a tempo indeterminato sia visto come un”, denuncia Fiorucci. “Non è nostalgia, ma sete di giustizia”.Il sindaco richiama con forza l’articolo 1 della Costituzione: “L’Italia è fondata sul, non sulla rendita, non sulla furbizia”. 🔗 Laprimapagina.it