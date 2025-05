Guardiola | "Grazie a Barcellona-Inter gli stadi non saranno mai vuoti Inzaghi? Incredibile"

Guardiola, tecnico del Manchester City, è Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro una delle squadr più in forma d`Europa,. 🔗 Pep, tecnico del Manchester City, èvenuto in conferenza stampa prima della sfida contro una delle squadr più in forma d`Europa,. 🔗 Calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato.com – Guardiola: “Grazie a Barcellona-Inter, gli stadi non saranno mai vuoti. Inzaghi? Incredibile” | Estero - 2025-05-01 17:24:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Guardiola: “Grazie a Barcellona-Inter, gli stadi non saranno mai vuoti. Inzaghi? Incredibile” | Estero | Calciomercato.com Home Guardiola: “Grazie a Barcellona-Inter, gli stadi non saranno ... 🔗justcalcio.com

Giuseppe Rossi: «Mi voleva Guardiola al Barcellona con Messi e Villa: il 4-2 contro la Juve la mezzora più bella della mia vita» - Giuseppe Rossi si racconta in una lunga intervista: «Sento la stima di tanti calciatori e questo mi fa piacere, gli infortuni ti tolgono tutto» Giuseppe Rossi, dopo aver dato l’addio al calcio giocato con una partita al Franchi lo scorso 22 marzo, ha rilasciato una lunga intervista a Radio TV Serie A. Di seguito le […] 🔗calcionews24.com

Il Real non muore mai, Bellingham ribalta il City nel recupero: Ancelotti vince il primo round contro Guardiola - Bellingham ribalta il Manchester City nel recupero, il Real Madrid vince 3-2 l'andata dei play-off di Champions League: Ancelotti batte Guardiola nel primo round.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Guardiola: "Grazie a Barcellona-Inter, gli stadi non saranno mai vuoti. Inzaghi? Incredibile" - Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro una delle squadr più in forma d`Europa, il Wolverhampton.. 🔗calciomercato.com

Guardiola: "Barcellona-Inter super, con gare così stadi mai vuoti" - (ANSA) - ROMA, 01 MAG - "Sono sorpreso da quanto sia stata bella la partita. Grazie a sfide come questa gli stadi non saranno mai vuoti e il business del calcio può solo ... 🔗msn.com

Guardiola da brividi su Inzaghi: che parole dopo Barça-Inter - Pep Guardiola ha ricoperto l’Inter di Simone Inzaghi con una pioggia di complimenti dopo la prestazione di Barcellona. 🔗spaziointer.it