Guardiola applaude Inzaghi | Allenatore straordinario la sua Inter è veramente forte

Guardiola esalta l'Inter e Simone Inzaghi dopo il pareggio di Barcellona, le dichiarazioni del tecnico spagnolo:

APPLAUSI – «Mi ha sorpreso la bellezza della partita di ieri. Grazie a partite di questo livello, gli stadi non saranno mai vuoti. E la nostra industria continuerà a crescere. Posso solo essere grato per le due semifinali, perché entrambe sono state incredibili, soprattutto quella di ieri. Quando giochi come gioca il Barcellona, gli stadi non si svuoteranno mai. E potremo continuare a vivere di questo sport per molto, molto tempo. Il risultato, alla fine, conta poco. Chi ama il Barcellona è orgoglioso, a prescindere. E credo che l'Inter abbia dimostrato ancora una volta, come quando li abbiamo affrontati in finale di Champions, quanto sia forte.

