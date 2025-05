Guardiagrele cambio al vertice della polizia locale | il maggiore Trappolini lascia il comando dopo dieci anni

cambio al vertice della polizia locale di Guardiagrele. Da oggi, mercoledì 1° maggio, il maggiore Andrea Trappolini lascia l’incarico di comandante dopo dieci anni di servizio per assumere un nuovo ruolo dirigenziale in Regione.L’amministrazione comunale ha espresso parole di gratitudine per. 🔗 Chietitoday.it - Guardiagrele, cambio al vertice della polizia locale: il maggiore Trappolini lascia il comando dopo dieci anni aldi. Da oggi, mercoledì 1° maggio, ilAndreal’incarico di comandantedi servizio per assumere un nuovo ruolo dirigenziale in Regione.L’amministrazione comunale ha espresso parole di gratitudine per. 🔗 Chietitoday.it

