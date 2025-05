Gualco Genova Unita | Noi diciamo no al termovalorizzatore Pd e Movimento 5 Stelle?

termovalorizzatore: lo vuole o non lo vuole? E dove lo vuole? Mi sembra di leggere in queste ore posizioni di indecisioni sull’argomento e forse servirebbe, da parte di Silvia Salis, che sembra essere favorevole, del Partito Democratico e del. 🔗 Genovatoday.it - Gualco (Genova Unita): "Noi diciamo no al termovalorizzatore. Pd e Movimento 5 Stelle?" "Ci dica il Pd esattamente cosa vuole fare con il: lo vuole o non lo vuole? E dove lo vuole? Mi sembra di leggere in queste ore posizioni di indecisioni sull’argomento e forse servirebbe, da parte di Silvia Salis, che sembra essere favorevole, del Partito Democratico e del. 🔗 Genovatoday.it

Comunali, Biolé si ritira in polemica con la sua lista Genova Unita - Scende nuovamente a cinque, il numero dei candidati a sindaco di Genova: Filippo Biolé, infatti, ha scelto di lasciare in polemica con la stessa lista che lo sostiene, "Genova Unita". L'annuncio nella stessa giornata in cui arriva invece la discesa in campo di Mattia Crucioli con Uniti per la... 🔗genovatoday.it

Elezioni comunali Genova, ecco i risultati del sondaggio di BiDiMedia - Con le elezioni del 25 e 26 maggio Genova torna al voto, ma chi sarà il prossimo sindaco? Secondo i cittadini che hanno risposto al sondaggio di BiDiMedia per GenovaToday, sarà Silvia Salis, la candidata del campo largo, che - seppur in un quadro in cui la partita è ancora tutta da giocare, a... 🔗genovatoday.it

Elezioni, Gualco (Genova Unita): "Termovalorizzatore, noi diciamo 'no'. Pd e M5S siano chiari, cosa vogliono fare?" - "Da parte di Silvia Salis, che sembra favorevole, sarebbe utile un po’ di coerenza, soprattutto verso i genovesi” ... 🔗telenord.it

Termovalorizzatore, Gualco (candidata sindaca di Genova Unita): “Noi diciamo no, Pd e M5S si decidano” - Gualco punta inveca a una "raccolta porta a porta anche dell'umido, condominio per condominio, così da poter differenziare il più possibile i rifiuti" ... 🔗genova24.it

Elezioni Genova 2025: tutte le liste e i candidati per Crucioli, Gualco, Marras, Ronzitti, Toscano - Elezioni Genova 2025: scopri tutte le liste e i candidati per Mattia Crucioli, Raffaella Gualco, Antonella Marras, Cinzia Ronzitti e Francesco Toscano. Scopri il loro programma e i capolista. 🔗ligurianotizie.it