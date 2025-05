Guadagno 1 200 euro ma sono un lavoratore povero un imprevisto può ridurmi sul lastrico

Giovanni Rinaudo ha 48 anni, è separato, ha un figlio ed è quello che oggi viene definito un "lavoratore povero".

