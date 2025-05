GT3isti Challenge 2025 | il 3 e 4 maggio a Monza Il programma

maggio sul velocissimo tracciato di Monza, la seconda tappa stagionale del GT3isti Challenge. La manifestazione, celebre ormai da diversi anni, permette ai possessori di Porsche stradali e da corsa di sfidarsi alla ricerca del miglior tempo sul giro. Tra i partner, come sempre in prima fila Ebimotors, team tra i fautori del Challenge sin dalla sua nascita. Sulla pista di Monza il tempo sarà ottimo e caldo nella giornata di sabato 3 maggio, in peggioramento con possibili piogge dal pomeriggio la domenica. Fi seguito tutti gli orari:SABATO 3 maggio09.00 – 11.20 TRACKDAY Open Pit-Lane stradali (2 ore e 20 minuti)11.30 – 12.00 Vetture da corsa12.00 – 12.30 PORSCHE stradali12.30 – 13.00 Vetture da corsa14.00 – 14.25 PORSCHE stradali14. 🔗 Ilgiornaledigitale.it - GT3isti Challenge 2025: il 3 e 4 maggio a Monza. Il programma Si svolgerà nelle giornate del 3 e 4sul velocissimo tracciato di, la seconda tappa stagionale del. La manifestazione, celebre ormai da diversi anni, permette ai possessori di Porsche stradali e da corsa di sfidarsi alla ricerca del miglior tempo sul giro. Tra i partner, come sempre in prima fila Ebimotors, team tra i fautori delsin dalla sua nascita. Sulla pista diil tempo sarà ottimo e caldo nella giornata di sabato 3, in peggioramento con possibili piogge dal pomeriggio la domenica. Fi seguito tutti gli orari:SABATO 309.00 – 11.20 TRACKDAY Open Pit-Lane stradali (2 ore e 20 minuti)11.30 – 12.00 Vetture da corsa12.00 – 12.30 PORSCHE stradali12.30 – 13.00 Vetture da corsa14.00 – 14.25 PORSCHE stradali14. 🔗 Ilgiornaledigitale.it

