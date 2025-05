Gruppo di vigili del fuoco scivola in un fiume durante un' escursione 2 morti | i corpi trovati dopo ore di ricerche

corpi dei due vigili del fuoco scivolati in una forra del fiume Avello, mercoledì sera 30 aprile 2025, nel corso di una escursione in località. 🔗 Leggo.it - Gruppo di vigili del fuoco scivola in un fiume durante un'escursione, 2 morti: i corpi trovati dopo ore di ricerche Sono stati individuati dai soccorritori idei duedelti in una forra delAvello, mercoledì sera 30 aprile 2025, nel corso di unain località. 🔗 Leggo.it

