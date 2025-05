Grosso incendio in un magazzino a Verbania

Grosso incendio in un capannone a Intra, in via Brigata Battisti.É successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 aprile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e di contenimento del rogo, per evitare che si propagasse ad altre strutture adibite a.

incendio verbano - Ieri pomeriggio, causa il rialzarsi del vento, l'incendio divampato mercoledì pomeriggio sulle alture di San Bernardino verbano, risalito sino all'Alpe Ompio, ha ripreso molto vigore. incendio sulle ... 🔗verbanianotizie.it

Incendio a Premeno (Verbania), bonifica in fase avanzata - (ANSA) - VERBANIA, 07 APR - Da alcune ore un incendio di vegetazione interessa l'area di Pizzo d'Omo a Pollino, nel territorio comunale di Premeno (Verbano-Cusio-Ossola), a circa mille metri di quota. 🔗msn.com