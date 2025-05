Grosseto-Livorno caos e scontri con la polizia a fine partita | daspo per dieci tifosi

dieci i daspo firmati dal questore di Grosseto, Claudio Ciccimarra, in seguito al caos generato dai tifosi maremmani al termine del derby del 26 gennaio scorso gennaio contro il Livorno, quando fuori dallo stadio Zecchini, nel tentativo dei supporter del Grifone di venire a contatto contro i. 🔗 Livornotoday.it - Grosseto-Livorno, caos e scontri con la polizia a fine partita: daspo per dieci tifosi Sonofirmati dal questore di, Claudio Ciccimarra, in seguito algenerato daimaremmani al termine del derby del 26 gennaio scorso gennaio contro il, quando fuori dallo stadio Zecchini, nel tentativo dei supporter del Grifone di venire a contatto contro i. 🔗 Livornotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Pro Pal scatenati, scontri al corteo di Milano: bottiglie contro la polizia - Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al corteo pro Pal a Milano. Quando i manifestanti sono arrivati all'altezza di piazzale Lagosta, la polizia avrebbe bloccato una ragazza, e da qui sono nati dei tafferugli, a cui si è unito un gruppo di antagonisti, con lanci di bottiglie nei confronti della polizia. Per gli scontri sono state fermate 7 persone. L'episodio dopo alcuni atti vandalici nei confronti di banche e di un supermercato. 🔗iltempo.it

Scontri tra manifestanti e polizia al corteo pro-Pal, la scritta "spara a Giorgia" su una vetrina - Disordini e scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati durante la manifestazione in sostegno della Palestina in corso a Milano oggi, sabato 12 aprile 2025. Le tensioni sono iniziate alla fine di via Farini e sono sfociate pochi metri più avanti, dove le forze dell'ordine in tenuta... 🔗europa.today.it

A Bologna per l’Europa. Il raid dei centri sociali . Scontri con la polizia - C’è una piazza per l’Europa, ordinata e pacifica, che è quella dei sindaci e delle istituzioni, e poi c’è un’altra piazza, quella degli scontri e dell’alta tensione. Tra spinte, scudi e manganellate, esplode la violenza nel pieno centro di Bologna, a pochi passi dalle Due Torri. E, sempre qui, i contromanifestanti bruciano una bandiera dell’Europa, tra cori, slogan e molti vessilli di Palestina e Potere al Popolo, per protestare contro il riarmo. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Grosseto-Livorno, caos e scontri con la polizia a fine partita: daspo per dieci tifosi; Grosseto Livorno, disordini e scontri dopo il derby di Serie D: due poliziotti feriti; Livorno-Grosseto, scontri tra ultras prima del match; Scontri tra tifosi amaranto a Coteto prima di Livorno-Grosseto, sette denunciati. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Scontri dopo Grosseto-Livorno: il Questore emette dieci Daspo nei confronti dei tifosi - Il Questore di Grosseto Claudio Ciccimarra dispone dieci Daspo per gli scontri seguiti alla partita Grosseto-Livorno. 🔗grossetonotizie.com