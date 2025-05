Grosseto 18enne muore annegato nel lago dell' Accesa

annegato nel lago dell'Accesa, nel comune di Massa Marittima (Grosseto). L'allarme è arrivato al 118 intorno alle 16:20. Sul posto intervenuta un'ambulanza dell'Anpas di Massa Marittima e l'elisoccorso Pegaso ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del ragazzo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. 🔗 Tg24.sky.it - Grosseto, 18enne muore annegato nel lago dell'Accesa Un ragazzo di 18 anni è mortonel, nel comune di Massa Marittima (). L'allarme è arrivato al 118 intorno alle 16:20. Sul posto intervenuta un'ambulanza'Anpas di Massa Marittima e l'elisoccorso Pegaso ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del ragazzo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. 🔗 Tg24.sky.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Oristano, 18enne promessa del judo muore per meningite fulminante - (Adnkronos) – Un ragazzo di 18 anni è morto per meningite fulminante a Oristano. Gabriele Pinna, studente in procinto di partire per partecipare ai campionati nazionali under 21 di judo, si è sentito male giovedì. Secondo le prime informazioni Gabriele avrebbe avuto un po' di febbre e sarebbe rimasto nella sua casa di famiglia a […] 🔗periodicodaily.com

Grosseto, studentessa di 17 anni muore in gita sul traghetto al largo di Napoli - Una studentessa di 17 anni di Grosseto è deceduta al largo di Napoli dopo aver accusato un malore mentre si trovava a bordo di un traghetto diretto a Palermo. La giovane stava partecipando a una gita scolastica organizzata dal Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza si è sentita male durante il viaggio e si sarebbe accasciata a terra una volta rientrata nella sua cabina. 🔗lapresse.it

Friuli, volo di 70 metri: muore sciatore 18enne - (Adnkronos) – E' morto all'ospedale di Udine lo sciatore diciottenne rimasto ferito ieri sulla pista 2 dello Zoncolan, prima della disputa di un SuperG intorno alle 7 e 40, prima dell'apertura al pubblico degli impianti. Lo riporta il sito del Tgr Friuli Venezia Giulia. "Membro dello sci club Monte Dauda, il giovane incaricato di fare […] L'articolo Friuli, volo di 70 metri: muore sciatore 18enne proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Se ne parla anche su altri siti

Grosseto, 18enne muore annegato nel lago dell'Accesa; Tragedia al Lago dell'Accesa, 18enne muore affogato; Ragazzo muore annegato in lago Accesa nel Grossetano; Tragedia nel Lago dell’Accesa: 18enne muore annegato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Grosseto, ragazzo di 18 anni muore annegato nel lago dell'Accesa a Massa Marittima - Dramma a Grosseto, dove un ragazzo di 18 anni è morto annegato nel lago dell'Accesa nel comune di Massa Marittima. Sul posto intorno alle 16.30 sono intervenuti, oltre alle ... 🔗ilmessaggero.it

Massa Marittima: 18enne muore annegato nel lago dell’Accesa - Massa Marittima: 18enne muore annegato nel lago dell'Accesa. Sul luogo dell'incidente mortale si sono portate le forze dell'ordine per i ... 🔗linserto.it

Diciottenne muore annegato nel lago dell'Accesa - La tragedia nel primo pomeriggio: il ragazzo si era tuffato per fare un bagno.Inutile l'intervento dell'ambulanza e dell'elisoccorso Pegaso ... 🔗msn.com