Grosseto 18enne muore annegato nel lago dell' Accesa 31enne annega in fiume nelle Marche

annegati nella giornata del primo maggio. Un 31enne pakistano è annegato nel fiume Candigliano, vicino al passo del Furlo, nelle Marche, dopo essersi immerso nei pressi del parco La Golena, in provincia di Pesaro e Urbino, poco dopo mezzogiorno. L'uomo si trovava lì con amici quando è entrato in acqua in una zona dove è profonda circa due metri e mezzo,senza riuscire a rimanere a galla. Le ricerche sono scattate immediatamente da parte della squadra di Cagli dei Vigili del fuoco ma quando il giovane e' stato ripescato per lui non c'era piu' niente da fare. 18enne annegato nel lago dell'AccesaL'altra vittima è un ragazzo di 18 anni morto annegato nel lago dell'Accesa, nel comune di Massa Marittima (Grosseto). L'allarme è arrivato al 118 intorno alle 16:20. Sul posto è intervenuta un'ambulanza dell'Anpas di Massa Marittima e l'elisoccorso Pegaso ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del ragazzo. 🔗 Tg24.sky.it - Grosseto, 18enne muore annegato nel lago dell'Accesa. 31enne annega in fiume nelle Marche Due mortiti nella giornata del primo maggio. Unpakistano ènelCandigliano, vicino al passo del Furlo,, dopo essersi immerso nei pressi del parco La Golena, in provincia di Pesaro e Urbino, poco dopo mezzogiorno. L'uomo si trovava lì con amici quando è entrato in acqua in una zona dove è profonda circa due metri e mezzo,senza riuscire a rimanere a galla. Le ricerche sono scattate immediatamente da partea squadra di Cagli dei Vigili del fuoco ma quando il giovane e' stato ripescato per lui non c'era piu' niente da fare.nelL'altra vittima è un ragazzo di 18 anni mortonel, nel comune di Massa Marittima (). L'allarme è arrivato al 118 intorno alle 16:20. Sul posto è intervenuta un'ambulanza'Anpas di Massa Marittima e l'elisoccorso Pegaso ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del ragazzo. 🔗 Tg24.sky.it

