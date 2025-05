Grazie per la cura l' amore e l' attenzione negli ultimi giorni di mamma | la lettera al reparto di Medicina d' urgenza dell' Aoup

"Voglio ringraziare e fare i complimenti a tutte gli operatori del reparto Medicina d'urgenza universitaria di ogni turno (OSS, infermierie, dottoresse, tirocinanti) per la loro professionalità, umanità, gentilezza, empatia, pazienza che hanno dimostrato in questi ultimi giorni di vita di mia mamma."

