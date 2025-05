Gravina fa dietrofront | Chi ammette di aver sbagliato merita di giocare in Nazionale Cosa ha detto sul caso scommesse

Gravina fa dietrofront: Cosa ha detto sul caso scommesse. Le dichiarazioni del presidente FIGCIntervenuto in conferenza stampa, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato così del nuovo caso scommesse che ha colpito la Serie A ed altri calciatori della Juventus. Le dichiarazioni del numero uno della Federcalcio. Gravina – «La maglia azzurra è un simbolo straordinario, chi ha avuto il coraggio di riconoscere di aver sbagliato e di ribadire un concetto di libertà da uno stato di malessere ha meritato la maglia della Nazionale, anche solo per questo coraggio che hanno dimostrato. Quando abbiamo comminato queste sanzioni era più facile per i ragazzi avere qualche mese in più di squalifica, i ragazzi ci hanno chiesto di testimoniare le loro fragilità. Provate a pensare quanto la loro testimonianza sia stata positiva e quanto imbarazzo ha suscitato in loro.

